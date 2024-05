Ragazza morta nell' incidente a Savignano sul Rubicone vicino Forlì-Cesena nel tratto maledetto | auto nel fiume

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta Rita Granata , la 27enne napoletana investita da un'auto domenica notte in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli mentre scendeva da un taxi . La giovane era rimasta gravemente fe Rita , dopo essere stata ...

Tragico incidente a Savignano: perde la vita una giovane di 25 anni di Villa Verucchio - Tragico incidente a Savignano: perde la vita una giovane di 25 anni di Villa Verucchio - Fortunatamente, questa seconda ragazza è riuscita a uscire dal veicolo e a mettersi ... La notizia della tragica morte ha sconvolto la comunità di Villa Verucchio, dove la giovane era molto conosciuta ...

Tragedia a Villa Literno, morto Dimitri Iannone dal Collegio all’università: chi era il giovane - Tragedia a Villa Literno, morto Dimitri Iannone dal Collegio all’università: chi era il giovane - Si chiama Dimitri Tammaro Iannone, il 25enne morto nell’incidente stradale la notte fra sabato e domenica sulla via Villa Literno a Castel Volturno. Nello schianto sono deceduti anche altri due ragazz ...

Dramma in strada, morta Filomena, la studentessa di 19 anni vittima dell’incidente a Villa Literno - Dramma in strada, morta Filomena, la studentessa di 19 anni vittima dell’incidente a Villa Literno - Lutto ad Aversa per la morte di Filomena Del Piano, la studentessa di 19 anni morta nel tragico incidente stradale di via delle Dune a Villa Literno. Milena, come tutti la chiamavano, era figlia di un ...