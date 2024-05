Incidente a Portogruaro Un sorpasso azzardato e le auto schizzano via come palline | una vola fuori strada - le altre finiscono contro i pali - Foto

Schianto al ritorno dal mare, otto feriti a Portogruaro: due sono gravi - Schianto al ritorno dal mare, otto feriti a portogruaro: due sono gravi - L’incidente nella tarda serata di domenica 19 maggio, coinvolte tre auto. I feriti sono veneziani, trevigiani e friulano. Danni anche ad un’abitazione ...

