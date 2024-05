Latina - pregiudicato aggredisce i medici al pronto soccorso del Goretti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – “L’ennesima aggressione al personale sanitario”. A darne notizia è la Cisldiin riferimento ad un uomo, già noto alle Forze dell’ordine, che ha aggredito i sanitari deldell’ospedale S.M, che lo stavano assistendo “Il fenomeno, ormai diventato abituale, non può e non deve portarci all’assuefazione – si legge nella nota -. La Cisldi, supportata in questo da tutta l’organizzazione sindacale della Cisl, ribadisce l’impegno e la determinazione mostrata nel passato a stigmatizzare tali episodi e chiede con forza che gli stessi non siano privi di conseguenze per chi ne è responsabile. Rimane imprescindibile lottare per il diritto all’incolumità degli operatori sanitari. A tal ...