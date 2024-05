Morte Raisi - Tajani | Una disgrazi - no ipotesi attentato

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – "Esprimiamo le nostre condoglianze" per ladel presidente iraniano Ebrahime del capo della diplomazia di Teheran Hossein Amir-Abdollahian. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonioricordando di aver ''parlato con ministro degli Esteri poche settimane fa, siamo dispiaciuti''.aggiunge che ''non ci sono segnali'' che

La morte di Ebrahim Raisi apre le homepage di quasi tutti i media internazionali. Eccone una rassegna. New York Times L'impatto di Raisi sulla politica interna durante la sua presidenza è stato avvertito molto profondamente, e la sua eredità sarà ...

10.47 Dolore e vicinanza al popolo iraniano per la morte del presidente Raisi da Hamas e Hezbollah libanese. Hamas ha espresso le sue condoglianze e la sua solidarietà al regime di Teheran per l'incidente che ha portato alla morte di Raisi ,del ...

Dopo la notizia della morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri in un incidente aereo, non si è fatta attendere la reazione del Cremlino che ha affidato a Serghei Lavrov le sue condoglianze. Dal Libano, Hezbollah: ...

Iran: Renzi, 'speriamo in stagione nuova, errore Meloni con Le Pen e Vox' - Iran: Renzi, 'speriamo in stagione nuova, errore Meloni con Le Pen e Vox' - Roma, 20 mag. (Adnkronos) - La morte del Presidente iraniano raisi, precipitato con il suo elicottero ieri, apre nuovi scenari geopolitici. raisi è stato un crudele esecutore delle peggiori nefandezze ...

L'INCIDENTE - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi, cinque giorni di lutto nazionale - L'INCIDENTE - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano raisi, cinque giorni di lutto nazionale - I media di Teheran confermano che il presidente iraniano Ebrahim raisi, 63 anni, è morto in un incidente di elicottero. raisi si stava recando dalle zone di confine nordorientali alla città di Tabriz, ...

Iran, chi è il nuovo presidente ad interim Mokhber: anche lui vicino a Khamenei, a ottobre volò a Mosca per fornire armi ai russi - Iran, chi è il nuovo presidente ad interim Mokhber: anche lui vicino a Khamenei, a ottobre volò a Mosca per fornire armi ai russi - La guida suprema dell’ Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha confermato che il vicepresidente Mohammad Mokhber assumerà ad interim il ruolo di capo di Stato dopo la morte di Ebrahim raisi. Rimarrà in car ...