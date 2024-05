Treni sospesi e in ritardo sulla linea Milano-Lecco | “Alcune persone lanciavano sassi contro i convogli”

Arezzo, 17 maggio 2024 – Non convincono i pendolari del Valdarno le proposte per alcuni treni del Valdarno: bocciate tre su cinque, in base al sondaggio effettuato dal Comitato pendolari Valdarno Direttissima attraverso il relativo gruppo Facebook. ...

Bici sui treni, l’ATA pungola le FFS: “Mancano posti” - Bici sui treni, l’ATA pungola le FFS: “Mancano posti” - Secondo l’Associazione traffico e ambiente occorre aumentare la capacità di trasporto, ma per le Ferrovie federali è questione di equilibrio con lo spazio destinato ai passeggeri ...

Chiusa la linea Genova-Torino per frana sui binari. I lavori potrebbero durare alcuni giorni. Enormi disagi per gli utenti - Chiusa la linea Genova-Torino per frana sui binari. I lavori potrebbero durare alcuni giorni. Enormi disagi per gli utenti - Disagi per gli utenti del trasporto ferroviario nel Nord Ovest a causa di una frana avvenuta ieri tra Villanova d’Asti e Asti: da ieri sera la linea Torino-Genova è interrotta per consentire i lavori ...

Metropolitana Milano, linea blu M4 chiusa per 4 giorni: quando e i bus sostitutivi - Metropolitana Milano, linea blu M4 chiusa per 4 giorni: quando e i bus sostitutivi - Lo stop venerdì 24, sabato 25, domenica 26 lunedì 27 maggio. La chiusura serve per test tecnici in vista dell’apertura completa del collegamento ...