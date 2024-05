?Ero la figlia di Fantozzi; che vergogna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 20 maggio 2024) Mancava giusto il biopic su Paolo Villaggio: Com’è umano Lui! andrà in onda il 30 maggio su Rai1 ed è un regalo a tutti i fan di. Diretto da Luca Manfredi, racconta del più cinico ed eccentrico dei comici d’Italia, ma da giovane: quando negli anni Sessanta tirava tardi e s’ubriacava di vita (e parecchio altro) con Fabrizio De André e Polio, gli amici fraterni di Genova, e dell’amore per Maura, sposata a 16 anni appena. Per lei e lafu costretto a fare l’impiegato per sette anni alla Cosider: era stato il padre ingegnere a trovargli il lavoro perché qualcuno doveva pur mantenerla, quella bambina. Ispirati da quel travagliato tempo vuoto perso a giocare a battaglia navale alla scrivania sarebbpoi nati Fracchia e quel disgraziato di, parodia del travet che dal ’75 in poi entrò nella storia ...