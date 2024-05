Stasera il comico napoletano sbarca in Honduras: vediamo insieme i momenti più importanti della sua lunga carriera. Dario Cassini è un personaggio del mondo dello spettacolo italiano noto principalmente per la sua carriera nel mondo ...

“Adesso basta, da oggi in poi…”. Isola , Dario Maltese choc contro Sonia Bruganelli . L’uomo, c’è da dirlo, sta dando molte soddisfazioni al pubblico di Canale 5. Partito un po’ in sordina, ha sin da subito saputo ritagliarsi i suoi pezzi all’interno ...

Isola dei Famosi, Dario Maltese svela la sua strategia in diretta: "Da qui alla finale farò di tutto per..." - Isola dei famosi, dario Maltese svela la sua strategia in diretta: "Da qui alla finale farò di tutto per..." - Il giornalista e opinionista de L'Isola dei famosi, dario Maltese, rivela il suo piano in vista della finale del reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

Valentina Vezzali cita Mussolini: "Molti nemici, molto onore" ma Vladimir Luxuria frena: "No, ti prego!" - Valentina Vezzali cita Mussolini: "Molti nemici, molto onore" ma Vladimir Luxuria frena: "No, ti prego!" - Sta facendo molto discutere l'uscita di Valentina Vezzali durante la puntata dell'Isola dei famosi andata in onda domenica 19 maggio. All'inizio, infatti, si è parlati proprio… Leggi ...

Isola dei Famosi, la puntata del 19 maggio: eliminata Valentina Vezzali - Isola dei famosi, la puntata del 19 maggio: eliminata Valentina Vezzali - Isola dei famosi 19 maggio. Nella puntata, i due gruppi sono stati riunificati e la nuova leader è diventata Karina.