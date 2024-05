Bologna-Juventus - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

(Di lunedì 20 maggio 2024)è una partita valida per la trentasettesima giornata diA e si gioca lunedì alle 20:45:ni,, diretta tv,g. Dopo quello è successo nelle ultima settimane questo, a tutti gli effetti uno scontro diretto, ha un sapore “diverso”. Innanzitutto le due squadre hanno già la certezza di partecipare alla prossima Champions League: sette giorni fa l’ufficialità grazie alla vittoria dell’Atalanta sulla Roma. C’è ancora in ballo, tuttavia, un prestigioso terzo posto, che fa gola soprattutto ai felsinei, che soltanto tre volte avevano fatto meglio in un’intera stagione considerando da sempre i tre punti a partita. I giocatori delin festa – IlVeggente.it (Lapresse)Ma la novità più grande riguarda la, che all’indomani della vittoria della Coppa Italia – il gol decisivo di Vlahovic nella finale con l’Atalanta ha permesso ai bianconeri di interrompere un digiuno di titoli che durava da tre anni – ha esonerato Massimiliano Allegri, affindando temporaneamente la panchina a Paolo Montero, nelle vesti di traghettatore.

