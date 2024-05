Truffe online - come evitarle e cosa fare se si cade nel tranello?

(Di lunedì 20 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 20 Maggio 2024, 11:02 Gli acquistisono ormai diventati una consuetudine. La facilità di ordinare tramite smartphone o computer tutto ciò che ci serve, con la comodità di avere la consegna espressa direttamente a casa in tempi velocissimi, ha fatto in modo che la maggior parte di noi si dimenticasse che L'articolo proviene da Il Difforme.

Truffe agli anziani: i Carabinieri smascherano i colpevoli - truffe agli anziani: i Carabinieri smascherano i colpevoli - Delitti in danno di anziani: scoperti tre casi di truffa dai Carabinieri di Brindisi. Sette persone denunciate.

Pioggia di truffe agli anziani nel Brindisino: sette denunce - Pioggia di truffe agli anziani nel Brindisino: sette denunce - Tra Francavilla, Ceglie e Cisternino, avrebbero utilizzato la tecnica del finto carabiniere o corriere per entrare in casa delle vittime e farsi consegnare soldi in contanti o gioielli in oro ...

San Vincenzo, acquista online un'impastatrice che non gli viene mai recapitata - San Vincenzo, acquista online un'impastatrice che non gli viene mai recapitata - San Vincenzo (Livorno), 20 maggio 2024 - Acquistano online un'impastatrice che non gli viene mai recapitata a casa. Per questo, i carabinieri della stazione di San Vincenzo, a seguito di accurati acce ...