Tallonite | sintomi - caus - cura

(Di lunedì 20 maggio 2024) I piedi sono il nostro principale mezzo di locomozione e, in quanto tale, subiscono continue sollecitazioni che possono portare allo sviluppo di alcune patologie. Uno dei problemi più diffusi che interessa questa struttura anatomica è la, una patologia infiammatoria dolorosa che riguarda il calcagno, cioè la parte posteriore del piede. Lee dellapossono essere molteplici e il disturbo può riguardare uno solo oppure entrambi i piedi. Scopri di seguito tutto quello che c’è da sapere su questo disturbo infiammatorio. Cos’è laQuando si presenta una condizione dolorosa al tallone si parla genericamente di, un disturbo che, in ambito clinico, viene definito tallodinia, talalgia plantare o dolore calcaneare. Può avere diversa origine e natura e riguardare uno solo ...

