Sci alpino - si ritira Giuliano Razzoli | Lascio seren - felice della mia avventura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) 157 partenze in Coppa del mondo, 3 alle Olimpiadi, 8 ai Mondiali: fanno 168 volte nei principali cancelletti dello sciper, che ha annunciato ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica. La stella dello slalom azzurro, capace di vincere l’oro olimpico in Canada nel 2010, non ha potuto salutare in pista colleghi e amici, visto che il meteo ha remato contro qualche mese fa a Kranjska Gora, ma poco importa, perché a 39 anni la sua carriera è stata ricca di soddisfazioni in una specialità nella quale il movimento italiano sta incontrando parecchie difficoltà, se si pensa che l’ultimo podio, il terzo posto di Wengen, è stato centrato proprio danel 2022. Così l’azzurro ai canaliFisi: “o, perché sono ...