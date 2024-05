Jobs Act - Nannicini | Fu un errore politico di Renzi parlare solo di licenziamenti Ma ora abolirlo non significa tornare all’articolo 18

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Ci sono pezzi sbagliati e altri incompiuti di quella riforma. Ma se parliamo del contratto a tutele crescenti, introdotto da uno degli otto decreti legislativi delAct, e quindi dell’indennizzo che cresce al crescere dell’anzianità in caso di licenziamento illegittimo, già non esiste più. Cancellato dalle sentenze della Corte Costituzionale e anche dal decreto Dignità del Conte I che ha aumentato l’indennizzo massimo da 24 a 36 mesi”. A dirlo è Tommaso, ex senatore Pd e co-autore delAct, intervistato da Repubblica sui referendum della Cgil contro la riformaana. Secondola riforma “provava a dare una stretta al precariato: rider, in anticipo con i tempi, finte partite Iva, abolizione dei cocopro, il nuovo sussidio di disoccupazione Naspi più ampio su cui investivamo ...