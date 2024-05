Se la Bortone fa campagna elettorale per il Pd su TeleMeloni

Seggio a Frigole, centrodestra all’attacco: “Residenti costretti a fare km per votare” - Seggio a Frigole, centrodestra all’attacco: “Residenti costretti a fare km per votare” - Istituzioni a lavoro per trovare luoghi alternativi alla sede storica, ma per gli esponenti della coalizione di Adriana Poli bortone ci sarebbe una volontà politica di penalizzare gli abitanti delle m ...

Ripristino dei seggi elettorali a Frigole, domenica la protesta - Ripristino dei seggi elettorali a Frigole, domenica la protesta - Domani, domenica 19 maggio, alle ore 10.30, manifestazione di protesta a Frigole, in Piazza Bertacchi, per rivendicare il ripristino dei seggi elettorali.

La campagna di prevenzione incendi dei Carabinieri Forestali - La campagna di prevenzione incendi dei Carabinieri Forestali - Dal 1° giugno, pattugliamento capillare del territorio, in particolare lungo il perimetro delle zone boschive, per accertare eventuali violazioni.