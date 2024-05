Pescavano e rivendevano cetrioli di mare - scoperto traffico illegale a Taranto | 21 arresti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Prima hanno creato un’associazione per la cattura e la lavorazione delle oloturie, dette anchedi, di cui è vietata la pesca. Poi le avrebbero esportate in Italia e all’estero determinandone la graduale scomparsa dal litorale jonico. È quanto hannoi militari del reparto aeronavale della Guardia di finanza diche hanno arrestato 21 persone – 9 in carcere e 12 ai domiciliari – con le accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere e disastro ambientale. Le indagini sono partite nel 2021 e tra il 2022 e il 2023, i militari hanno sottoposto a sequestro oltre cinque tonnellate di echinodermi pescate nelle acque del litorale tarantino. Non solo. Sequestrati anche due locali adibiti allo stoccaggio e lavorazione delle oloturie e in arresto un cittadino cinese di 50 anni che aveva ...