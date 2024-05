(Di lunedì 20 maggio 2024) Non si placa il vagabondaggio attorno alladiPertusella, dove giorni fa un uomo ha passato la notte sulle panchine del vicino parchetto. I pendolari lo hanno notato dormire fino alle 9 del mattino, incurante della gente di passaggio. In tanti hanno paura poiché l’area attorno allo scalo ferroviario, soprattutto la mattina presto ...

Un tunisino già espulso dall’Italia è l’uomo arrestato dai carabinieri di Saronno a Caronno Pertusella con l’accusa di tentato omicidio per avere accoltellato un 17enne alla stazione di Saronno Sud. Il reato è stato consumato l’11 marzo scorso nei ...

La stazione di Caronno Pertusella e le aree limitrofe, ormai da mesi, sono prese d’assalto da individui che vi passano la notte e giornate intere. Alcuni dormono accampandosi sulle scale che portano sui binari, ma anche sulle banchine (come ci è ...

Caronno: ancora vagabondi che dormono in stazione - caronno: ancora vagabondi che dormono in stazione - Non si placa il vagabondaggio attorno alla stazione di caronno Pertusella, dove giorni fa un uomo ha passato la notte sulle panchine ...

Degrado in stazione, a Caronno controlli nei week-end con la Polfer - Degrado in stazione, a caronno controlli nei week-end con la Polfer - caronno PERTUSELLA - Non solo Saronno sud e Saronno centro, la situazione della sicurezza si è fatta critica anche alla stazione di caronno Pertusella: ...

Sbandati e senzatetto in stazione: a Caronno arriva la Polfer - Sbandati e senzatetto in stazione: a caronno arriva la Polfer - Da un paio di settimane una pattuglia della polizia ferroviaria presidia, ma solo per poche ore e solo nel weekend.