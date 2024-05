Napoli - Manna non l’ha scelto De Laurentiis | Il retroescena svelato da Repubblica

Il nuovo ds del Napoli , Giovanni Manna , è già al lavoro per ringiovanire e rinforzare la rosa. Mario Rui, Osimhen e altri big possono partire. Il Napoli si appresta a una profonda rivoluzione della rosa in vista della prossima stagione. Il nuovo ...

Giovanni Manna sarà presto il nuovo DS del Napoli. L’ annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in tempo per l’ultima di campionato . Il Napoli si prepara ad accogliere Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Secondo quanto ...

In casa Napoli è pronta una vera e propria rivoluzione. Nelle ultime settimane, la società avrebbe deciso il futuro di Franck Zambo Anguissa. Le difficoltà in casa Napoli sono molto evidenti, motivo per il quale la stagione in corso non ha ...