Iran - chi è il nuovo presidente ad interim Mokhber | anche lui vicino a Khamene - a ottobre volò a Mosca per fornire armi ai russi

(Di lunedì 20 maggio 2024) La guida suprema dell’, l’ayatollah Alii, ha confermato che il viceMohammadassumerà adil ruolo di capo di Stato dopo la morte di Ebrahim Raisi. Rimarrà in carica al massimo per cinquanta giorni, termine entro il quale – secondo la Costituzioneiana – dovranno essere tenute nuove elezioni presidenziali. Non è detto però chenon possa candidarsi alle urne: com’eralo stesso Raisi, è considerato moltoad Alii, la Guida suprema dell’, che nel sistema politico della Repubblica islamica ricopre il ruolo di capo dello Stato mentre ilè il capo del governo. È lo stessoi infatti ad ...

(Adnkronos) – Primo vice presidente dell' Iran dal 2007, Mohammad Mokhber , 68 anni, ha assunto la presidenza ad interim e la guida del governo di Teheran dopo la conferma della morte di Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero. Lo prevede la ...

Iran, chi è il nuovo presidente ad interim Mokhber: anche lui vicino a Khamenei, a ottobre volò a Mosca per fornire armi ai russi - Iran, chi è il nuovo presidente ad interim mokhber: anche lui vicino a Khamenei, a ottobre volò a Mosca per fornire armi ai russi - La guida suprema dell’ Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha confermato che il vicepresidente Mohammad mokhber assumerà ad interim il ruolo di capo di Stato dopo la morte di Ebrahim Raisi. Rimarrà in car ...

IRAN: Leader supremo approva Mokhber come presidente ad interim, dichiara 5 giorni lutto - IRAN: Leader supremo approva mokhber come presidente ad interim, dichiara 5 giorni lutto - (Reuters) - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è rimasto ucciso in un incidente in elicottero. Di seguito gli aggiornamenti: 10,15 - La Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha annunciato che il primo ...