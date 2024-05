Sostenibilità | la sfida della rendicontazione | Giro d?Italia della Csr fa tappa a Bari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – La finanza sostenibile, oggi, non è più un argomento di nicchia: l?interesse verso questo tema, come confermato anche dall?ultimo Forum per la finanza sostenibile, è sempre più diffuso tra i risparmiatori, le imprese e la società civile. Per rispondere alla richiesta di maggiore chiarezza, ild?ItaliaCsr, evento itinerante del SaloneCsr e dell?innovazione sostenibile, arriva acon una, l?ottava, dal titolo ‘diaperta per tutte le istituzioni’. L?appuntamento, in programma il 21 maggio alle 10 al Politecnico di(sala videoconferenze, via Amendola 126), è rivolto a tutti gli stakeholders dell?economia ...