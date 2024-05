Arriva il primo successo nella fase interregionale per le Under 17 della San Marino Academy, salite a quattro punti e distanti ora altrettanti dalla seconda posizione che garantisce l’accesso ai quarti di finale . Le ragazze di Giacomo Piva sono ...

L’ Italia Under 17 ritornerà a radunarsi in quel di Coverciano per prepararsi alla fase Finale dell’Europeo di categoria: che si terrà dal 20 maggio al 5 giugno a Cipro. Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Alessandro Nunziante (Benevento), Massimo ...

Chiusura "balneare" per le formazioni di serie B che conoscevano già il loro verdetto e sono state tutte sconfitte, ad eccezione del Mosaico di B1 che non ha giocato, osservando un ormai superfluo turno di riposo, data la retrocessione maturata con ...

Euro 2024: tutti i convocati delle 24 nazionali alla fase finale - Euro 2024: tutti i convocati delle 24 nazionali alla fase finale - Ci siamo. Venerdì 14 giugno con la gara inaugurale a Monaco di Baviera tra i padroni di casa della Germania e la Scozia inizia la fase finale di Euro 2024, che.

FTSEMib: è il paese dei balocchi - FTSEMib: è il paese dei balocchi - Tutto sembra facile, tutto sembra regalato, tutto sembra ben direzionato, tutto sembra far dimenticare che ci sono due direzioni sui mercati. Ma sarà davvero così

Catania-Avellino, parte la missione Playoff Serie C per Pazienza - Catania-Avellino, parte la missione Playoff Serie C per Pazienza - È il Catania il primo avversario dell'Avellino sulla strada per la Serie B. L'eventuale semifinale e finale di ritorno si giocheranno in trasferta. Negli studi di Sky Sport, la mano ...