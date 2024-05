(Di lunedì 20 maggio 2024) L’uomo si èto innella serata di domenica, tenendo in ostaggio i dueni. Quando le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nell’abitazione, hanno trovato i tre corpi, ormai senzasiini dueni – Ilcorrieredellacittà.com Recentemente l’anziano aveva perso la moglie e la figlia, madre dei due bambini, in un incidente d’auto.siindi 9 e 14Si èto incon i dueni di 9 e 14, minacciando dirli con una pistola. Gli agenti, ...

Roma , 12 maggio 2024– La scorsa sera, i carabinieri della stazione di Roma Prenestina hanno arrestato in flagranza un Roma no di 53 anni, già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti della ex-compagna, gravemente indiziato del reato di ...

Momenti di tensione a Novoli, in Salento, dove un Minorenne è da ore barrica to in casa in un forte stato di agitazione e minaccia di compiere un gesto estremo dal balcone del primo piano dello...

Paura a Novoli, nel Salento , dove un minorenne si è chiuso da ore in casa e minaccia di gettarsi dal balcone del primo piano. La minaccia di compiere un gesto estremo dalla casa in cui vive col padre ha attirato numerosi soccorsi.Leggi anche: ...

Nonno si barrica in casa e uccide i nipoti di 9 e 14 anni, poi si toglie la vita - Nonno si barrica in casa e uccide i nipoti di 9 e 14 anni, poi si toglie la vita - L’uomo si è barricato in casa nella serata di domenica, tenendo in ostaggio i due nipotini. Quando le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nell’abitazione, hanno trovato i tre corpi, ormai senza ...

Nonno uccide i nipoti di 9 e 14 anni poi si suicida - Nonno uccide i nipoti di 9 e 14 anni poi si suicida - La Spagna è sotto shock dopo che un uomo armato di 72 anni si è barricato in casa nella notte a Granada, in Andalusia, e ha ucciso i due nipotini di 9 e 14 anni, per poi suicidarsi. Secondo le prime ...

Grida e si barrica in casa per ore. Ricoverato dopo una trattativa - Grida e si barrica in casa per ore. Ricoverato dopo una trattativa - Momenti di tensione a Tavernelle di Calderara: uomo in escandescenze barricato in casa. Intervento dei carabinieri e reparti speciali per calmare la situazione. Trattasi di persona con problemi legati ...