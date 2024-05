Chi è Asia - la ragazzina malata di tumore insultata dagli hater - ma lodata da Mattarella

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si chiama, ha 14 anni, ed è unadi Sala Consilina in provincia di Salerno, che si sta sottopendo a terapie contro ilall’Ospedale Santobono Pausillipon di Napoli. Nei giorni scorsi, un suo video mentre suona il pianoforte all’interno della ludoteca dell’ospedale è stato lodato dal presidente della Repubblica Sergio. Gesto che in parte ha bilanciato i terribili commenti deglis che l’hanno attaccata per il suo aspetto fisico. E per il modo in cui condivide con il pubblico la sua malattia. Commenti davvero irriguardosi, scritti in particolare sotto alla foto scattata con Luca Argentero, in visita all’ospedale. “Spero che ci rimani in ospedale“, oppure, “Non ti odio, ma lo sai che le persone sono tue amiche solo per il cancro di Wilms o cosa hai“. I messaggi contro ...