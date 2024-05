Marta Fascina | Sopravvivo alla morte di Berlusconi Incantata da lui da quando avevo 14 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 maggio 2024 - "Mi hanno strappato il cuore. Non è stato un anno vissuto è stata mera sopravvivenza. Un lutto così terribile non si supera, si convive con esso". Il dolore diper ladi Silvioè ancora palpabile. A quasi un anno dal lutto che che le ha “portato via la felicità”, la compagna dell’ex premier e deputata di Forza Italia rivela in un’intervista a Il giornale: “Eroda lui da14. Aveva una dote che lo rendeva unico: fare sentire ogni interlocutore la persona più importante del mondo".parla anche dei pregiudizi subìti, “un elemento che ha sempre accompagnato la mia storia con Silvio per certi versi ancora non mi abbandona”, racconta ...