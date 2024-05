Carburanti | prezzi in discesa - differenze tra città e autostrade

(Di lunedì 20 maggio 2024) Secondo una ricerca di Staffetta Quotidiana, ideinel nostro paese scendono ancora. Tutte le informazioni utili. Nonostante il panorama economico attuale e il terzo rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, si registra un trend inaspettato ma positivo per i consumatori italiani: ideialla pompa continuano a scendere. Questa tendenza al ribasso, che perdura ormai da un mese, ha portato il gasolio al livello più basso dal 17 gennaio.del carburante in(Foto Ansa) notizie.comSecondo l’ultima rilevazione effettuata da Staffetta Quotidiana, noti marchi come Tamoil hanno applicato una riduzione di un centesimo al litro suiconsigliati della benzina e di due centesimi su quelli del gasolio. Anche IP ...

È passato oramai alla storia il video in cui l’attuale premier, Giorgia Meloni, nel maggio del 2019, nel corso della campagna elettorale per le euro pee, lanciava invettive contro l’allora governo di Giuseppe Conte per i Prezzi dei carburanti e ...

I ponti di Primavera costeranno agli italiani circa il 10,5% in più rispetto allo scorso anno a causa dei forti aumenti di prezzi e tariffe in tutto il comparto turistico e dei trasporti, con un aggravio di spesa da complessivi 780 milioni di euro ...

Prezzi benzina, continua la forte discesa dei prezzi. Diesel in picchiata - prezzi benzina, continua la forte discesa dei prezzi. Diesel in picchiata - Nonostante il terzo rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa. Il gasolio ...

Riforma dei benzinai in arrivo, addio al 20% delle stazioni di servizio: tutte le novità - Riforma dei benzinai in arrivo, addio al 20% delle stazioni di servizio: tutte le novità - Tra le novità che saranno contenute nel ddl di riordino del settore carburanti ci saranno l’addio al prezzo medio, sostituito dal Qr code, incentivi per la trasformazione degli impianti in ...

Earnings call: Adecoagro mantiene la stabilità tra i cambiamenti del mercato - Earnings call: Adecoagro mantiene la stabilità tra i cambiamenti del mercato - L'EBITDA consolidato rettificato è rimasto costante a 90 milioni di dollari rispetto all'anno precedente. Risultati record nei settori dello zucchero, dell'etanolo e dell'energia grazie all'espansione ...