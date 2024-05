Sicilia - auto blu per fini privat - indagato Gianfranco Miccichè | divieto di dimora a Cefalù

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ex presidente Arsanche per truffa. L’ex presidente dell’ArsMicciché, deputato regionale di Forza Italia, èdi pm di Palermo per peculato, truffa e false attestazioni. Al politico è stata notificata oggi la misura cautelare deldi. Il parlamentare avrebbe usato perpersonali l’che gli era stata assegnata per svolgere le funzioni istituzionali. A, inoltre, i magistrati contestano di aver confermato le false missioni di servizio dichiarate da Maurizio Messina, dipendente Ars che gli faceva da autista. Una truffa che avrebbe portato nelle tasche di Messina indennità non dovute per 10.736 euro. L'articolo proviene da Dayitalianews.

