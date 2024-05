Europee2024 Incontro con i candidati del Partito Democratico Camilla Laureti e Marco Tarquinio

Sabato 8 giugno, d alle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, d alle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024 . Per le europee l’Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni: ecco chi sono tutti i candidati nelle Isole . Molti sono stati ...

Come si sono spostati i voti in 15 anni di elezioni, dal Nord al Sud - Come si sono spostati i voti in 15 anni di elezioni, dal Nord al Sud - Fondata nel 1989 da Umberto Bossi, la Lega è stata fino al 2013 un partito di stampo autonomista del Nord Italia (il suo nome originario era “Lega Nord”). Dal 2013 in poi, quando Matteo Salvini ne è ...

Forza Italia, presentata la lista. "Ruolo di primaria importanza nel raggiungimento di importanti obiettivi" - Forza Italia, presentata la lista. "Ruolo di primaria importanza nel raggiungimento di importanti obiettivi" - Una Sala Etrusca ricolma di persone e densa di idee, visioni e progetti "liberali". Così è apparso sabato 18 maggio lo spazio convegni, incastonato nel cuore del Palazzo del Capitano del Popolo, per l ...

Europee, Eliseo Iannini: “Campagna elettorale impegnativa ma entusiasmante” - Europee, Eliseo Iannini: “Campagna elettorale impegnativa ma entusiasmante” - Così l’imprenditore Eliseo Iannini, candidato di Forza Italia alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno ...