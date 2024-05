Catania - fermati mentre commettevano un furto dentro un garag - arrestati in due

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nel corso di servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura disono intervenuti in via Gambetta a seguito di una segnalazione relativa a due individui sospetti che si erano introdotti all’interno deie di un condominio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso due persone intente ad armeggiare su un ciclomotore con l’intento di rubarlo. Dal controllo effettuato, sono stati identificati quali un 41enne marocchino e un 27enne catanese, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. In relazione ai fatti, i due sono stati deferiti in stato di libertà per tentatoaggravato in concorso, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione di una bicicletta elettrica, sulla cui provenienza non sono stati in grado di fornire alcuna ...

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Nel corso del pomeriggio di ieri, personale delle Volanti, in via Giacomo Antonini, nel quartiere San Cristoforo, ha proceduto al fermo e controllo di due individui a bordo di un’ auto vettura. La vettura, in ...

Catania, criminalità in aumento: si chiede intervento del Governo - catania, criminalità in aumento: si chiede intervento del Governo - Criminalità in aumento nel capoluogo etneo. A lanciare l'allarme è Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio Comunale.

Catania, circuisce militare straniero e poi segnala al complice di rapinarlo: 44enne arrestata - catania, circuisce militare straniero e poi segnala al complice di rapinarlo: 44enne arrestata - A catania una volante è intervenuta in via Giovanni Di Prima, per la segnalazione di un furto consumato in danno di un militare. Sul posto gli agenti hanno ...

La metro di Milano chiude (di nuovo): linea sospesa per 6 giorni, le date - La metro di Milano chiude (di nuovo): linea sospesa per 6 giorni, le date - La metro di Milano perde un pezzo. Ma solo per qualche giorno. Questa settimana, infatti, scatta la chiusura totale della M4 - la nuova blu - per permettere le prove in vista dell'apertura completa.