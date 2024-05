Htm - il più alto grattacielo di Venezia è il primo modello di multi-asset property management del Veneto

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il piùdicon i suoi 81 metri, Htm – Hybrid Tower Mestre, diventa ildidel. Ciò a seguito dell’inaugurazione, che si terrà mercoledì 22 maggio, con l’intervento delle autorità e dei rappresentanti di Ca’ Farsetti, del business center gestito da Lemon, distribuito su tre piani e dedicato a uffici, sala riunioni e postazioni individuali per il coworking. Il business center va ad aggiungersi all’ offerta di ospitalità di 34 appartamenti, dal monolocale al trilocale, dislocati su nove piani, gestiti da Halldis, “storica” società italiana (attiva dal 1986) didel settore degli affitti brevi e ...

I terremoti sono fenomeni imprevedibili nei confronti dei quali non esiste una protezione completa, ma con gli anni si sono fatti passi da gigante nel settore dell’ingegneria e dell’architettura. La maggior parte delle nazioni nel corso del tempo ...

Il Gruppo Grimaldi consolida la propria presenza in Estremo Oriente: giovedì 18 aprile c’è stata l’apertura della nuova sede della Grimaldi Shipping Agency Shanghai , agenzia della holding napoletana in Cina . I nuovi uffici di Grimaldi Shanghai ...

Halldis e l'HTM Hybrid Tower Mestre - Halldis e l'HTM Hybrid Tower Mestre - Il più alto grattacielo di Venezia con i suoi 81 metri, HTM – Hybrid Tower Mestre, diventa il primo modello di multi-asset property management del Veneto. Ciò a seguito dell’inaugurazione, che si ter ...

L’iconica Shanghai Tower: il terzo grattacielo più alto del mondo - L’iconica Shanghai Tower: il terzo grattacielo più alto del mondo - Nello scenario urbano di Shanghai, il grattacielo Shanghai Tower emerge non solo come un simbolo dell’innovazione architettonica, ma anche come un testimone dei record mondiali nell’ambito della costr ...

Vento forte a Houston: finestre dei grattacieli in frantumi - Vento forte a Houston: finestre dei grattacieli in frantumi - Il maltempo ha fatto saltare le finestre di almeno due grattacieli nel centro di Houston giovedì 16 maggio. KTRK, affiliato della ABC, citando l'ufficio del sindaco John Whitmire parla di almeno quatt ...