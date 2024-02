“Ecco cosa mi dicono gli autori” Grande Fratello | Alessio esce dal confessionale e sciocca tutti

Bere caffè a stomaco vuoto fa male? Ecco cosa dicono gli esperti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024)Falsone sbrocca: “Il triangolo no”. Ieri sera il concorrente del reality di Canele 5 si è sentito in dovere di chiarire con gli altri inquilini della casa il rapporto che si è venuto a creare tra lui e Perla. Il giovane che nella vita si occupa di compravendite immobiliari, ma sogna di diventare allenatore di calcio professionista, si è “smarcato” dalle voci relative a un suo possibile interesse nei confronti della bella Vatiero.Falsone è entrato nel reality condotto da Alfonso Signorini il 5 febbraio scorso e subito è riuscito a inserirsi nelle dinamiche del gioco. “Mi sto veramente divertendo”, ha detto più di una volta ai suoi compagni di viaggio. Oltre ai momenti divertenti però non sono mancati gli scontri, in particolare con Simona Tagli. I due neoentrati non vanno per niente ...