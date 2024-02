Genova | prende 100 alla maturità ma ricorre al Tar per la lode | respinto il ricorso La studentessa costretta a pagare oltre 3mila euro di spese legali

Genova, prende 100 alla maturità ma ricorre al Tar per la lode: respinto il ricorso. La studentessa costretta a pagare ...

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Uscita dal liceo classico con cento (su cento),al Tar per ottenere la. Che rigetta, però, il. È accaduto adove una, che a suo dire avrebbe «strameritato» il massimo riconoscimento per i suoi anni di studio, si è vista rifiutare la richiesta dal Tribunale amministrativo regionale. Per i giudici, che hanno visionato tutta la documentazione relativa all’esame diprodotta dall’Avvocatura di Stato, scrive Repubblica, la giovane non avrebbe brillato nelle prove d’esame. «Il provvedimento impugnato da conto della mancata dimostrazione, specie all’esito della prova orale, di quella brillantezza che, secondo i criteri articolati dstessa commissione, costituiva il presupposto per l’attribuzione della ...