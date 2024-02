Con la Shiffrin ancora fuori dai giochi, Lara Gut Behrami , in grande forma, dopo il sorpasso di settimana scorsa può andare in fuga in classifica generale. Per quanto riguarda l'Italia, con la

Lara Gut-Behrami vince anche la discesa di Crans Montana e ipoteca la Coppa del Mondo. Tre azzurre ai piedi del podio (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Coppa del Mondo ha ormai preso la direzione della Svizzera, con Lara Gut-Behrami che mette una serie ipoteca sulla sua seconda sfera di cristallo. Continua il momento magico dell'elvetica, che trionfa anche nella discesa di casa a Crans Montana, tornando al successo in questa specialità due anni dopo l'ultima volta (gennaio 2022 ad Altenmarkt). Una gara accorciata, ma nella parte bassa, con il traguardo che è stato alzato di qualche porta a causa dei problemi con la neve per le alte temperature nel finale. Gut-Behrami ha fatto la differenza nella prima parte, guadagnando anche cinque decimi su tutte le avversarie e poi gestendo il vantaggio, nonostante qualche piccola sbavatura proprio in prossimità ...

