(Di sabato 18 maggio 2024)- Incontro tra Comune, tecnici e progettisti: ridotte le demolizioni in via Lago di Garda, si spera anche per via Colombo C'è speranza per parte deisituati sul tracciato dellavelocedi evitare la. Durante recenti incontri e sopralluoghi con i tecnici di Reteria Italiana e Italferr, previsti dal dibattito pubblico sul potenziamentorio, è emersa la possibilità di ridurre gli abbattimenti. Dopo la presentazione del progetto di fattibilità a fine aprile, l’amministrazione comunale ha incontrato i residenti di via Lago di Garda, direttamente interessati dalle ipotesi di. "Un modo", si legge in una nota del Comune, ...

Nuova Ferrovia Pescara-Chieti-Roma: Salvi Alcuni Palazzi dalla Demolizione - nuova ferrovia Pescara-Chieti-Roma: Salvi Alcuni Palazzi dalla Demolizione - Incontro tra Comune, tecnici e progettisti: ridotte le demolizioni in via Lago di Garda, si spera anche per via Colombo C'è speranza per parte dei palazzi situati sul tracciato della nuova ferrovia ...

Nuova illuminazione notturna per la Torre Arcobaleno di Milano - nuova illuminazione notturna per la Torre Arcobaleno di Milano - La Torre Arcobaleno di Milano, in zona Garibaldi, ha un nuovo sistema di illuminazione notturna. L'intervento, curato in partnership da un gruppo di aziende italiane, riproposto in omaggio alla città ...

Nuova cartellonistica per i bikers a San Severino - nuova cartellonistica per i bikers a San Severino - 2' di lettura 18/05/2024 - La Città di San Severino Marche ha deciso di rinnovare il proprio impegno a favore della sostenibilità ambientale rafforzando l’adesione al progetto NoiMarcheBikeLife, un'in ...