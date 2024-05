Gravi violazioni Mistero su un altro ministro cinese | cosa succede

Il 2 maggio il ministro degli esteri filocinese Jeremiah Manele è stato eletto in parlamento capo del governo delle Isole Salomone . Ha sconfitto Matthew Wale, che puntava a ridurre l’influenza di Pechino. Leggi

Il Ceo di Tesla, Elon Musk, si è recato a Pechino per una visita a sorpresa con i vertici del governo cinese. Secondo i media cinesi, Musk punterebbe a introdurre la funzione di guida autonoma Full Self Driving (Fsd) anche in Cina e poter ...