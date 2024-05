LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Ganna sarà difficile da battere Tra poco Sheffield

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL15.33 Partito lo sloveno Tratnik, un buon cronoman. 15.32 Sta per partire l’americano Magnus, forse il pericolo principale per. Scatterà fra 3 minuti. 15.29 Partito Julian Alaphilippe. Qualche anno fa il francese aveva disputato delle ottime cronometro al Tour de France. 15.28 Se qualcuno tra gli uomini di classifica dovesse avvicinarsi a, allora potrebbe guadagnare davvero tanto in classifica generale. 15.25 Milesi ha disputato una buona cronometro. E’ uno specialista un po’ atipico, perché va meglio nei tratti misti piuttosto che in quelli completamente pianeggianti. Un po’ come Sobrero, per intenderci. 15.23 Attenzione alle 15.35 a ...