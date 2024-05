LIVE Tiro a volo - Europei 2024 in DIRETTA | Jessica Rossi solo quart - Massimo Fabbrizi in finale! Argento per Elena Navelli tra le junior

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31: Questa la classifica dopo 35 piattelli: 1 1267 MURCHE Kathrin GER 30 1 1364ITA 28 1 1148 GALVEZ Fatima ESP 33 1 1612 KAYA Rumeysa Pelin TUR 29 15.30:resta giù dal podio. Cinque errori negli ultimi 15 piattelli, troppi. che costano uno posto amarissimo 15.26: Veromaa eliminata per la peggiore posizione nella qualificazione. Questa la classifica dopo 30 piattelli: 1 1267 MURCHE Kathrin GER 26 1 1364ITA 25 1 1191 VEROMAA Mopsi FIN 25 1 1148 GALVEZ Fatima ESP 28 1 1612 KAYA Rumeysa Pelin TUR 25 15.21: La prima eliminata è la spagnola Matrinez, doppio errore pernell’ultima serie La ...

9.26: Arriva l'importantissimo 25/25 di Jessica Rossi che dunque sale a 94/100 come la spagnola Martinez 9.17. Questa la classifica a una serie dalla fine della qualificazione: 1 1356 NAVELLI Elena ITA 22 ...

11.28: Jessica Rossi E' IN FINALE ALL'EUROPEO! Crolla letteralmente la leader Hall con un 21/25 nella serie finale e chiude con 116/125, così come la polacca Bernal che conclude con 23/25 e anche lei a 116. ...

Sale in cattedra Jessica Rossi in quel di Lonato del Garda, località lombarda che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2024 di Tiro a volo . Dopo un venerdì non particolarmente brillante l’azzurra ha conquistato un posto nell’ultimo atto ...

