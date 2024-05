Caro Porro - ti racconto la truffa della Naspi

(Di sabato 18 maggio 2024), la disturbo per porre alla sua attenzione un problema che riguarda il mondo del lavoro. Vorrei raccontare la mia esperienza di piccolo imprenditore nel settore turistico quando ci si appresta a cercare personale da aggiungere in organico. Qui cominciano le difficoltà, sia per mancanza di figure professionali adeguate, sia per la poca disponibilità nello svolgere i turni delle giornate festive. A questo si aggiunge il grosso problemacosiddettao disoccupazione. Tutti i lavoratori che ne usufruiscono rifiutano ogni forma di contratto, e questo finché non termina il periodo di percepimento di questo reddito gratuito. Non li fate lavorare nemmeno con contratti buoni e vantaggiosi. Al posto di accettare un contratto regolare, che gli farebbe perdere tutto o in parte questo stipendio gratis, ...

Buongiorno Dott. Porro , vorrei fare una riflessione su quello che sta accadendo in questi giorni. Sento molti politici e giornalisti parlare di pace , alcuni mettono questa parola direttamente nel simbolo elettorale per prendere qualche consenso in ...

Caro Porro , ti invio questa lettera per testimoniare che cosa sta passando la mia azienda a causa delle sanzioni alla Russia . Si chiama MG SRL e realizza macchine curvatrici per lamiera. Ha progettato tante belle realtà vendute in tutto il mondo e, ...

Gentile Nicola Porro , mi chiamo Ilary Sechi e mi trovo a scriverle questa lettera aperta in seguito a un placido botta e risposta via e-mail tra me e l’organizzazione “Il Treno della Memoria ”. Tuttavia, nonostante la pacatezza dello scambio, non le ...

Cantù piange la gentilezza di Mario Porro:”Destino crudele, lo aspettano in cielo altri nostri volontari” - Cantù piange la gentilezza di Mario porro:”Destino crudele, lo aspettano in cielo altri nostri volontari” - Le parole del presidente del Carnevale Canturino per la sua scomparsa tragica:"Persona schiva ma capace e preziosa per la nostra attività. Sempre disponibile e preciso". Lunedì il funerale.

Le piazze italiane le più vuote al mondo - Le piazze italiane le più vuote al mondo - caro Aldo, i manifestanti pro Palestina sono stati respinti mentre tentavano di entrare al Salone del Libro. Censura Erano senza biglietto, e poi avrebbero dovuto contattare gli organizzatori e ...

Caro Porro, la mia azienda in trappola per le sanzioni alla Russia - caro porro, la mia azienda in trappola per le sanzioni alla Russia - caro porro, ti invio questa lettera per testimoniare che cosa sta passando la mia azienda a causa delle sanzioni alla Russia. Si chiama MG SRL e realizza macchine curvatrici per lamiera. Ha progettato ...