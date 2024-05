Vasto: Stop alla Balneazione in Diverse Aree, Firmate Due Ordinanze - vasto: Stop alla balneazione in Diverse Aree, Firmate Due Ordinanze - Il sindaco Menna vieta la balneazione al Porto, alle foci di Sinello e Lebba, e temporaneamente al monumento alla Bagnante Il sindaco di vasto, Francesco Menna, ha firmato oggi due ordinanze che ...

Vasto, scatta il divieto di balneazione permanente: ecco dove - vasto, scatta il divieto di balneazione permanente: ecco dove - vasto – Con ordinanza sindacale n. 30 del17/05/2024 è stato disposto il divieto di balneazione permanente delle acque della foce del fiume Sinello, della Foce del Fosso Lebba e del Porto di vasto. Le ...

Vasto: divieto di balneazione in due aree - vasto: divieto di balneazione in due aree - Un’ordinanza riguarda le acque marine nell’area del monumento alla Bagnante per 815 metri a nord e 200 a sud, con divieto temporaneo. L’altra ordinanza vieta la balneazione in via permanente delle acq ...