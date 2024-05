Calciomercato Milan - Moncada a caccia del nuovo terzino destro | l’obiettivo principale gioca nel Lille

(Di sabato 18 maggio 2024), partita laaldinel. Ecco chi è Ilsonda il mercato francese per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera in estate si concentrerà in chiave mercato nella ricerca di unche possa apportare un notevole contributo dal punto di vista qualitativo. Tra i vari nomi accostati alnegli ultimi giorni c’è quello di Emerson Royal del Tottenham.però di Geoffreysarebbe un altro. In Francia, infatti, il ...

Milan Moncada sceglie Fonseca Paulo Fonseca – in pole position nella corsa alla panchina del Milan . Il tecnico portoghese è un’idea concreta nata in primavera (leggi qui) e che grazie ai contatti degli ultimi giorni può segnare una ...

Calciomercato Milan , Moncada vuole affondare il colpo per Guirassy dello Stoccarda. Ma prima c’è un problema da risolvere … Il Milan continua a monitorare il parco attaccanti in giro per l’Europa per farsi trovare pronto all’apertura del mercato ...

Gallardo-Milan, il tecnico resta il preferito di Moncada in vista della prossima stagione: può spuntarla così - Gallardo-milan, il tecnico resta il preferito di moncada in vista della prossima stagione: può spuntarla così - Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Gallardo resta un’opzione valida per la panchina del milan della prossima stagione. L’attuale tecnico dell’Al Ittihad è il preferito di moncada: ...

Allenatore Milan, in pole resta Fonseca. Ma nella lista ci sono anche Scaloni e Potter - Allenatore milan, in pole resta Fonseca. Ma nella lista ci sono anche Scaloni e Potter - Chi e come decide A Casa milan, come si capisce, il brainstorming non manca. La decisione è nelle mani di Giorgio Furlani, Geoffrey moncada e Zlatan Ibrahimovic. Naturale che ci siano idee che nascono ...

News Milan, il club ha scelto il nuovo allenatore: la data del possibile annuncio - News milan, il club ha scelto il nuovo allenatore: la data del possibile annuncio - Fonseca il preferito del milan: restano sullo sfondo gli altri candidati Secondo ... sono stati scartati neanche i nomi di Marcelo Gallardo (il preferito di Geoffrey moncada) ed anche di Graham Potter ...