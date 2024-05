Alessandria - rubò 15mila chili di crostacei | uomo in carcere dopo dieci anni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 18 maggio 2024)derrate alimentari del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, tra cui oltrechilogrammi die pesce surgelato. Undi 60è stato arrestato dai carabinieri di Sospiro, in provincia di Cremona, per dei fatti risalenti a 10prima. Ora, dovrà scontare una condanna di quattro mesi di reclusione per furto aggravato. L'episodio, avvenuto a Terzo d'Acqui in provincia di, si verificò nel dicembre 2014.