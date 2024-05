Zhang rompe il silenzio su Oaktree | Esasperati da minacce legali che mettono a rischio l’Inter

(Adnkronos) – "Le voci sull' Inter ? Tutto falso". Steven Zhang ricompare dopo settimane e torna a far sentire la propria voce. Il presidente dell' Inter , sparito dai radar e assente da mesi in Italia, parla a Sky Sport dal circuito di Shanghai, dove ...

Steven Zhang rompe il silenzio: "I nostri sforzi sono stati esasperati da minacce legali. Lavoriamo per una risoluzione pacifica con Oaktree" - Steven zhang rompe il silenzio: "I nostri sforzi sono stati esasperati da minacce legali. Lavoriamo per una risoluzione pacifica con Oaktree" - Steven zhang rompe il silenzio. E lo fa con una lettera aperta ai tifosi, pubblicata sul sito ufficiale del club nerazzurro, per chiarire le ultime voci sul futuro societario. Di seguito il ...

