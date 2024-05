Juventus - Bremer ringrazia Allegri | È stato un piacer - Mister Percorso diffici -e, ma ci ha fatto crescere

(Di sabato 18 maggio 2024) Gleisonhato Massimilianodopo l’esonero arrivato nella giornata di ieri. Ecco le sue parole Momento di saluti per Massimiliano. Questa volta arlo èGleison, difensore dellache ha salutato così sui social il tecnico. GRAZIE – «Grazie. Abbiamouninsieme. Unle, pieno

Juventus, Dusan Vlahovic ringrazia Massimiliano Allegri: il messaggio commovente FOTO - Juventus, Dusan Vlahovic ringrazia Massimiliano allegri: il messaggio commovente FOTO - Molteplici i giocatori che tramite i loro account social hanno voluto salutare l'allenatore Massimiliano allegri che nella giornata di ieri è stato sollevato da allenatore della prima squadra della Ju ...

Danilo saluta Allegri: "Tu e il tuo staff non avete mai mollato" - Danilo saluta allegri: "Tu e il tuo staff non avete mai mollato" - Dopo l'addio anticipato di Massimiliano allegri, diversi giocatori della Juventus hanno salutato e stanno salutando l'ormai ex allenatore bianconero sui social. Anche il capitano Danilo, infatti, ha ...

Juventus, Bremer saluta Allegri: 'Percorso difficile ma ci ha fatto crescere' FOTO - Juventus, bremer saluta allegri: 'Percorso difficile ma ci ha fatto crescere' FOTO - Massimiliano allegri da ieri non è più l'allenatore della Juventus ... A questi si è aggiunto anche Gleison bremer, difensore brasiliano. Di seguito il suo post ...