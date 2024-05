CdS – Juve - Koopmeiners il prescelto con il budget di Allegri

Leggi tutta la notizia su justcalcio

«Non c'è stella che brilla più di te». Chissà se lo striscione esposto dai tifosi nella serata di coppa, oltre che alla, fosse indirizzato pure a Teun, che astro lo è per natura, talento e personalità. Mercoledì sera il tuttocampista di Gasperini ha avuto sessantamila occhi puntati addosso, più i due attentissimi di Cristiano Giuntoli, uno dei suoi più grandi estimatori dai tempi di Napoli. Che poi – senza girarci troppo attorno – da ciò che osservano, valutano e studiano quelle due pupille dipende il destino della Signora. TrattativaRoboKoop, senza brillare come allo Stadium due mesi fa, potrebbe aver vissuto l'ultima gara da avversario dei bianconeri.