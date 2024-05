Bradisismo Campi Flegrei - “falsi tecnici chiedono di entrare nelle cas - denunciate” allarme della Protezione Civile

(Di sabato 18 maggio 2024) L'avvisoregionale: "Non sono previsti in questa fase sopralluoghi interni ai fabbricati da parte dei rilevatori"

Napoli, 18 mag. (Adnkronos) - Dalle 6.06, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell' area dei Campi Flegrei, con l'evento maggiore di magnitudo 3.7 registrato alle 6.30. Lo rende noto il ...

Napoli, 18 mag. (Adnkronos) – Dalle 6.06, come segnalato dall?Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell? area dei Campi Flegrei, con l?evento maggiore di magnitudo 3.7 registrato alle 6.30. Lo rende noto il ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli ...

Previsti temporali domenica 19 maggio, allerta meteo - Previsti temporali domenica 19 maggio, allerta meteo - Per la giornata di domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati ...

Allerta gialla per temporali su tutta la Puglia - Allerta gialla per temporali su tutta la Puglia - Un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia è stato emesso dalla protezione civile regionale con validità fino alla mezzanotte di oggi. (ANSA) ...

Bradisismo Campi Flegrei, la truffa dei finti controlli negli appartamenti. È bufera social - Bradisismo Campi Flegrei, la truffa dei finti controlli negli appartamenti. È bufera social - Alla paura dei terremoti a Napoli e nei Campi Flegrei, si aggiunge il timore di essere vittima di ladri e truffatori. Gli imbroglioni, stavolta, si sarebbero presentati al citofono ...