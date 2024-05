I dipendenti vaticani si lamentano | Dignità lesa

Lavoro, class action in Vaticano: un giorno di permesso per la nascita di un figlio, dipendenti reperibili in qualsiasi momento durante la malattia - Lavoro, class action in Vaticano: un giorno di permesso per la nascita di un figlio, dipendenti reperibili in qualsiasi momento durante la malattia - Una class action avviata da 49 dipendenti dei Musei vaticani contro il Governatorato della Città del Vaticano ha scosso le mura di San Pietro, ...

Lavoro in Vaticano: sanzioni per condotta nella vita privata, ferie non cumulabili e un giorno per la nascita del figlio. La class action - Lavoro in Vaticano: sanzioni per condotta nella vita privata, ferie non cumulabili e un giorno per la nascita del figlio. La class action - Una class action avviata da 49 dipendenti dei Musei vaticani contro il Governatorato della Città del Vaticano ha scosso le mura di San Pietro, come riportato dal Washington Post.

Il lavoro in Vaticano: un solo giorno di permesso per la nascita dei figli, sanzioni disciplinari anche per la condotta nella vita privata - Il lavoro in Vaticano: un solo giorno di permesso per la nascita dei figli, sanzioni disciplinari anche per la condotta nella vita privata - Il «codice» che regola l'impiego dei 5mila dipendenti del Papa. Dalle ferie ai divieti, discrezionalità e mancanza di tutele. Agli stagisti è chiesto di firmare un documento in cui rinunciano a paga e ...