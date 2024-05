UeD - Mario Cusitore e Roberta Di Padua beccati insieme | segnalazione

(Di sabato 18 maggio 2024) L'ultima settimana di Uomini e Donne si accinge ad andare in onda con esilaranti puntate. Ad ogni modo, anche quello che accade al di fuori della trasmissione sembra essere particolarmente degno di nota. In queste ore, infatti, sul web stanno trapelando delle segnalazioni decisamente interessanti che riguardanoDi. I due hanno preso parte ad uno stesso evento e, secondo alcuni, vi avrebbero presenziato proprio. Inoltre, diverse persone che erano presenti in quell'occasione, hanno sollevato l'accento sull'atteggiamento dell'ex corteggiatore di Ida Platano, il quale si sarebbe comportato da grande divo. Cosa c'è, dunque, sotto quanto accaduto? Tra i due c'è qualcosa oppure si è trattato solo di una faccenda professionale? Lasu ...

Come tutti i telespettatori sanno, il trono di Ida Platano a Uomini e Donne si è concluso nel peggiore dei modi. In tanti, però, adesso si stanno domandando che ne sarà dei protagonisti che hanno preso parte a quest’avventura. Nello specifico, ci ...

U&D, segnalazioni su Mario Cusitore: 'Con Roberta Di Padua ad un evento, faceva il divo' - U&D, segnalazioni su mario cusitore: 'Con Roberta Di Padua ad un evento, faceva il divo' - Sabato 18 maggio Deianira Marzano ha ricevuto e condiviso su Instagram due segnalazioni su mario cusitore. Stando a quello che hanno raccontato due fan di Uomini e donne, infatti, venerdì scorso il ...

Uomini e Donne, per Ida Platano rispunta l'ex storico Riccardo Guarnieri, la segnalazione - Uomini e Donne, per Ida Platano rispunta l'ex storico Riccardo Guarnieri, la segnalazione - Dopo la fine del suo trono a Uomini e Donne, la Platano si ritrova protagonista di una nuova indiscrezione in cui spunta il noto ex cavaliere pugliese, Riccardo Guarnieri.

Maria De Filippi pazza di Mario: perché (e come) lo rivedremo a Uomini e Donne - Maria De Filippi pazza di mario: perché (e come) lo rivedremo a Uomini e Donne - mario sembra essere entrato nelle grazie di Maria De Filippi ed è per questo che, molto presto, tornerà a Uomini e Donne. Se il trono di Ida Platano non si è concluso con una scelta ma con una buona d ...