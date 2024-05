Traffico Roma del 18-05-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 18 maggio 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione prudenza lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare dove a causa di un incidente non si escludono ulteriori rallentamenti tra la Laurentina e la diramazioneSud si viaggia senza disagi sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est alle 15 previsto l’inizio di una manifestazione con corteo atesa la partecipazione di almeno 500 persone in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia partenza da Piazzale Ostiense arrivo a Piazza Bocca della Verità i partecipanti percorreranno diverse strade del centro con la conseguente chiusura prevista la deviazione di diverse linee bus nella capitale ultimo fine settimana con gli internazionali di tennis al parco del Foro Italico domenica 19 maggio è l’ultimo giorno a Piazza del Popolo ricordiamo il campo di terra ...

Roma infomobilitĂ a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilitĂ questo pomeriggio alle ore 15 manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense a piazza a Bocca della VeritĂ percorrendo viale della Piramide Cestia viale Aventino via del Circo ...

Luce Verde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per Traffico intenso tra la via Laurentina è la via Anagnina altri rallentamenti sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi e ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità corteo questo pomeriggio in centro da Piazzale Ostiense a Piazza Bocca della Verità per manifestare contro l’omofobia sono previste chiusure al Traffico su viale della ...

Autostrada A1: programma di chiusure notturne della stazione di Firenze sud - Autostrada A1: programma di chiusure notturne della stazione di Firenze sud - roma – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli prenderà il via ... Il cronoprogramma delle attività , che per specifiche ragioni tecniche devono essere svolte in assenza di traffico, prevede l’esecuzione dei ...

Roma. Droga nascosta in patatine e cioccolato - roma. Droga nascosta in patatine e cioccolato - CRONACA DI roma – Due persone, una donna e un uomo, sono state arrestate dai Carabinieri in due operazioni distinte per traffico di droga, nascosta in confezioni di patatine e cioccolato. Nel primo ...

Game over Roma: rescissione contrattuale - Game over roma: rescissione contrattuale - Calciomercato roma, a due giornate dal termine della stagione si anticipano diversi scenari della sessione estiva. NovitĂ sul fronte delle uscite, si lavora per la rescissione del contratto. La stagio ...