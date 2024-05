Stella Bossari - chi è la bellissima figlia di Daniele e Filippa Lagerback

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 maggio 2024)è ladie diLagerbäck, nata nel 2003 è una giovane donna in carriera, solare e con una grande passione per il mondo della moda. Cresciuta in una famiglia di artisti ma lontana dai riflettori, l’abbiamo vista per la prima volta sul grande schermo di canale 5 come ospite al Grande Fratello Vip, quando il padre era uno dei concorrenti. Negli anniha iniziato a lavorare come testimonial e modella e su Instagram ha ben 153 mila followers. Il 10 marzo 2022 il conduttore radiofonico ha scoperto di avere un tumore alla gola, come lui stesso ha raccontato qualche giorno fa e solo dopo aver superato la malattia, sono stati mesi orribili, trascorsi con la costante paura della morte. Quei periodi sono stati bui sia per ...