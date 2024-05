Trovato serpente ben nascosco negli spogliatoi di una clinica medica dei Parioli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Pare sia riuscito a entrare da una porta anticendio. Poi si è sistemato sotto un mobiletto, probabilmente anche lui non a suo agio nel contesto. Stiamo parlando di un‘biacco’ – non velenoso per l’uomo – che si è infilatodel personale di unaai, a Roma. I carabinieri della stazione di piazza Bologna sono intervenuti ieri sera in via Giordano in seguito ad una segnalazione. La stanza, a tutela della sicurezza di utenti e operatori è stata chiusa. Sul posto è poi giunto un esperto dell’associazione animali ‘Fratello Lupo’ di Morlupo che ha catturato il rettile, destinato a essere liberato lontano dal centro abitato. Illlo che, come detto, non è velenoso, è anche ‘buono e caro’ ma fino a un certo punto. Si legge ...