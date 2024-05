Cannes 2024 - Emma Stone | Sono femminista e mi piace lavorare con Yorgos Lanthimos

(Di sabato 18 maggio 2024) Durante la conferenza stampa di Kinds of Kindness al Festival di, il registaedhanno risposto ad alcune domande riguardanti le scene di sesso del film. A tal proposito,ha dichiarato che, nei suoi lavori, “la fisicità e il linguaggio del corpomolto importanti.” “Molto spesso parto da quello…il nostro processo di prova inizia sempre con la fisicità invece di razionalizzare le cose“, ha aggiunto il regista cinque volte candidato all’Oscar. “Si tratta solo di osservare la vita e buona parte di essa è oscura, ridicola e imbarazzante. Noi cerchiamo di incorporare tutto questo.”in una scena di Kinds of Kindness. Fonte: Searchlight Pictures.A questo discorso ...

La coppia cinematografica del momento ha fatto il suo ingresso trionfale sulla Montée des Marches per presentare Kinds of Kindness, terza collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone . Accanto al regista e alla sua musa, ha sfilato il cast del ...

“A volte devi essere semplicemente ridicolo per realizzare ciò che stiamo cercando di realizzare”. Con una dichiarazione sui generis ma molto ad effetto, Yorgos Lanthimos così commenta il suo nono lungometraggio, l’attesissimo in concorso al 77mo ...

Yorgos Lanthimos e i suoi moderni personaggi in Kinds of Kindness: “Mi sono ispirato a Caligola” - Yorgos lanthimos e i suoi moderni personaggi in Kinds of Kindness: “Mi sono ispirato a Caligola” - Yorgos lanthimos si trova al Festival di cannes per presentare la sua ultima opera, Kinds of Kindness, con protagonista Emma Stone. Il celebre regista greco Yorgos lanthimos si trova al Festival di ...

Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos destabilizza e affascina. La recensione da Cannes 2024 - Kinds of Kindness, Yorgos lanthimos destabilizza e affascina. La recensione da cannes 2024 - Nella cornice del Festival di cannes 2024 il regista greco Yorgos lanthimos svela la sua ultima attesa fatica, Kinds of Kindness ...

Le fantasie più tortuose di Lanthimos nelle tre storie nere di Kinds of Kindness - Le fantasie più tortuose di lanthimos nelle tre storie nere di Kinds of Kindness - Per fortuna nessuno a cannes si aspettava un altro Povere Creature! a nove mesi da quella prova titanica. Yorgos lanthimos perciò non sarà bistrattato come Coppola Per fortuna nessuno a cannes si ...