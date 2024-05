Ghost of Tsushima Director’s Cut - le versioni PlayStation 5 e PC a confronto in un nuovo video

(Di sabato 18 maggio 2024)ofCut è da poco disponibile anche su PC. Nonostante siano trascorsi pochi giorni dal lancio, unmette aleper5 e quella per PC. Nel filmato pubblicato da ElAnalistaDeBits vengono messe aleper PC in alta, media e bassa risoluzione e la Resolution Mode per5. A partire dal livello di dettaglio presente nel gioco, fino alle ombre, framerate e tempi di caricamento, ilpunta ad analizzare le differenze sostanziali tra le. In questo caso, grazie alle impostazioni per il PC, la qualità risulta maggiore e ovviamente è possibile andare ben oltre i 60 fps sfruttando l’upscaling. ...

L’attesa sta per volgere al termine: la versione di Ghost of Tsushima per PC sarà disponibile a partire da domani. Per giocare non sarà obbligatorio collegare il proprio account Steam a uno PlayStation Network, bensì sarà necessario farlo solo ...

Ghost of Tsushima Director’s Cut è disponibile da poche ore per PC e i videogiocatori sono già riusciti a portare al termine una bossfight im possibile . Durante il prologo infatti sarà necessario scontrarsi con Khotun Khan , ma la sfida non è ...

Con Ghost of Tsushima debutta su PC l'overlay PlayStation, ecco come va - Con Ghost of Tsushima Director's Cut, ieri ha debuttato su PC anche l'overlay PlayStation : il titolo di Sucker Punch è infatti la prima (ex, possiamo dire) esclusiva Sony che implementa una serie di controlli e ...

Ghost of Tsushima: DLSS e FSR 3 Frame Generation insieme, confronto tra PC e PS5 - Ghost of Tsushima , disponibile su PC da ieri in versione Director's Cut, è il primo titolo a sfruttare in via ufficiale una delle caratteristiche menzionate da AMD nell'annuncio dell'FSR 3.1 . Parliamo del ...