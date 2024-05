Arrestato con Mezzo Chilo di Cocaina e un Fucile da Caccia Nascosti in Casa

(Di sabato 18 maggio 2024) L'Aquila - A L'Aquila, un 29enne macedone è statoper detenzione di droga e armi illegali Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile dell'Aquila hannoun 29enne macedone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di armi. Durante una perquisizione nella sua abitazione, la polizia ha trovato 506 grammi disuddivisi in sei involucri,in un cassetto del soggiorno all'interno di un marsupio. Inoltre, è stato scoperto unda, una "doppietta", detenuto illegalmente. Oltre alla droga e all'arma, la polizia ha sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi destinate al mercato locale. Il 29enne è stato trasferito nel carcere dell'Aquila. Sono in corso ...

